حفتر: خطر تركيا لا يقتصر على ليبيا.. وندعم مبادرة مصر لحل الأزمة

أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها والقضاء على المجموعات الإرهابية.

وشدد المشير حفتر، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة اليوم، السبت، ضرورة الدعوة لحوار ليبي بشكل فوري يشارك فيه جميع الليبيين وتشكيل حكومة ليبية واعتمادها من مجلس النواب وتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة والتوزيع العادل للثروة.

وقدم قائد الجيش الليبي الشكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الاستقرار في ليبيا ضد الارهاب.

وقال حفتر، إن الأتراك يريدون احتلال ليبيا، مؤكداً أن دعم المصريين لأشقائهم الليبيين ليس بجديد.

وأوضح المشير أن التدخل التركي في ليبيا سيؤدي إلى استمرار الصراع أكثر في ليبيا، مطالبا الرئيس السيسي بالتدخل لإيقاف تركيا عن نقل الأسلحة والذخيرة والإرهابيين إلى الاراضي الليبية.

وأضاف أن تركيا ترعى الإرهاب فى العالم، حيث تريد حصار ليبيا ومصر من خلال اتفاق تم التوقيع عليه مؤخرا لاستباحة الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا مما أثر على وحدة واستقرار ليبيا والأمن القومي المصري.

وأكد أن تركيا تنقل السلاح والمرتزقة وتدعم به الطرف الآخر مما يزيد الاستقطاب الإقليمي والدولي.