أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنهم مصرون على طرد الميلشيات من العاصمة طرابلس حتى تتوحد مؤسسات الدولة.

The post صالح : مصرون على طرد الميلشيات من العاصمة طرابلس حتى تتوحد مؤسسات الدولة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24