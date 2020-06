أعلن “حفتر”، السبت، أن الجيش ملتزم بمخرجات مؤتمر برلين وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها

