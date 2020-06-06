بالأسماء.. الطيران التركي يستهدف المدنيين جنوب سرت

أكدت مصادر مطلعة أن الطائرات التركية المسيرة استهدفت ليلة الجمعة – السبت جنوب مدينة سرت ما أدى إلى مقتل عائلة كاملة من ترهونة، وأربعة متطوعين من مدينة سرت.

وبينت المصادر أن القصف استهدف عددا من المدنيين النازحين من مدينة ترهونة وعددا من المتطوعين الذين يقدمون مساعدات انسانية لهذه العائلات ما أدى إلى مقتل عائلة كاملة من ترهونة، وأربعة متطوعين من مدينة سرت.

وأوضحت المصادر أن القصف أدى لمقتل كلا من ميلاد عبدالسلام جبريل المعداني، إبراهيم محمد جمعة القذافي، عبدالله غيث أكنيش القذافي، محمد حمد فريتلو القذافي، مصباح فرج السويدي القذافي، عبدالناصر مهدي بن برنية القذافي.

وكان المتحدث باسم عملية بركان الغضب محمد قنونو أعلن أن الطائرات التابعة لقوات الوفاق نفذت خمس ضربات جوية في محيط مدينة سرت مؤكدا أن قوات الوفاق لن تتراجع عن إعادة بسط السيطرة على المدينة.