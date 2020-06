أعلن آمر حرس المنشآت النفطية، السبت، إعادة فتح الصمام الرابط بين حقل الشرارة ومجمع مليتة النفطي.

