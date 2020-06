أفاد إعلام ما تسمى بعملية بركان الغضب، السبت، بانسحاب

قوات “حفتر” من الحقول النفطية وقاعدة الجفرة إلى مناطق شرق ليبيا.

The post ما يسمى بركان الغضب: انسحاب قوات “حفتر” من الحقول النفطية وقاعدة الجفرة إلى مناطق شرق ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24