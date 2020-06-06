الانشقاقات تضرب تحالف الوفاق والإسلاميين.. غويلة يشن هجومًا على ميليشيا الردع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لم تكد ساعات قليلة تمر على سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق، على مدينة ترهونة ومناطق أخرى حول طرابلس، إلا وانطلقت الانشقاقات في معسكر تحالف الوفاق مع الإسلاميين، حيث شن عضو هيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء التي يتزعمها الصادق الغرياني بطرابلس والداعمة للجماعات الإرهابية، عبدالباسط غويلة، هجومًا حادًا على ميليشيا الردع، رافضًا الاحتفال بسيطرة الميليشيات على ترهونة، قائلاً: “لن نفرح بهذا النصر”، حسب قوله .

غويلة تساءل ، في سلسلة تدوينات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعتها “أوج”: “كيف نفرح بنصر تحرير طرابلس وترهونة، ونفك أسر السجناء في سجون ترهونة، وإخواننا من ثوار بنغازي وطرابلس الذين قاتلوا حفتر في بنغازي، لا يزالون في سجون الردع وفي وسط العاصمة طرابلس؟”.

وتابع: “كيف نفرح، وأمهاتهم، وآباؤهم، وزوجاتهم، وأولادهم، ينتظرونهم بفارغ الصبر؟، إلى متى هذا الظلم؟”.

وأجرى غويلة، مقارنة بين “الكانيات” وميلشيا الردع، قائلاً: “الكانيات سجنوا الأحرار الثوار وعذبوهم، والردع فعلت نفس الشيء، والكانيات قتلوا الناس ووضعوهم في الثلاجات، وكذلك فعلت ميليشيا الردع”.

وتابع: “الكانيات، كمموا الأفواه وسيطروا على الناس بالظلم والترهيب، وكذلك فعلت الردع، والكانيات، اختطفوا الصالحين وقتلوهم ونشروا الرعب بين الناس، وأقدمت الردع على ذات الفعل”.

وواصل: “النتيجة كانت هلاك الظالمين وسقوط ترهونة بسبب ظلم الكانيات ومن والاهم، والنتيجة الثانية ما هي من الظالمين ببعيد.. ليت قومي يعلمون”.

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