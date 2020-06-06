شؤون المهجرين بالوفاق تتفقد منطقتي عين زاره ووادي الربيع

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلاله، اليوم السبت بزيارة تفقدية لمنطقتي “عين زاره، وادي الربيع” للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن الاشتباكات بالمنطقة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الجولة شملت منازل المواطنين والمرافق الخدمية العامة والخاصة التي تعرضت للقصف مشيرة إلى أن عدد العائلات النازحة في المنطقة بلغ 60.000 أسرة تضم 350.000 مواطن نازح بسبب الحرب.

وأشار جلالة، لوجود كميات كبيرة من مخلفات الحرب التي تشمل القذائف الصاروخية الغير متفجرة، والآليات العسكرية المدمرة والألغام التي زرعت في بيوت المدنيين.

ودعا المواطنين عدم العودة إلى منازلهم قبل منحهم الاذن من الجهات ذات العلاقة بعد إزالة مخلفات الحرب وإبطال مفعول الألغام من قبل المختصين في الهندسة العسكرية، وتعقيم المنطقة حفاظاً على سلامتهم من الأمراض والأوبئة وتكون العودة بالتنسيق مع عمداء البلديات ومخاتير المحلات لضمان العودة الآمنة لهم ولذويهم.