رافضًا المبادرة المصرية .. المشري: طلب حفتر وقف إطلاق النار بمثابة إعلان هزيمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن رفضه للمبادرة التي طرحها اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار اعتبار من بعد غد الاثنين.

المشري قال، في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة القطرية الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين في العالم – إن الليبيين لا يحتاجون إلى المزيد من المبادرات، لاسيما في ظل وجود الاتفاق السياسي “الصخيرات”، الذي جاء نتيجة لقاءات مكثفة لليبيين على مدار سنتين تقريبًا، والمعتمد بقرارات من مجلس الأمن، ويعد الأساس الدستوري حاليا للأجسام المنبثقة عنه، في إشارة إلى المجالس الثلاث “الرئاسي والاستشاري والنواب”، مؤكدا أن أي مبادرة جديدة لا تقوم على الاتفاق السياسي مرفوضة.

وتطرق إلى مؤتمر غدامس الذي كان مقررا عقده العام الماضي بناء على الاتفاق السياسي، لكن حفتر “قامر” بمحاولة دخول العاصمة طرابلس، وقال مستنكرا “بعد حوالي 14 شهرا من الحرب الذي استعان حفتر فيها بالمرتزقة من السودان وتشاد ومصر والأردن والإمارات وروسيا وفرنسا، ثم يأتي اليوم بعد أن لقن دروسا وهزم عسكريا ويريد العودة إلى طاولة المفاوضات”، مؤكدا: نرفض وبقوة أي وجود لحفتر مهما كلفنا ذلك، حسب قوله ”.

وأكمل “نحن نطالب بالقبض على حفتر وتقديمه لمحاكمة عادلة، وسنذهب إلى أبعد من ذلك بمتابعة الدول التي زودته بالسلاح والمال للاعتداء على الدولة وحكومة الوفاق المعترف بها من المجتمع الدولي”.

وواصل “كان لدينا معلومات باستدعاء حفتر وعقيلة صالح لإجراء تعديلات على مبادرة صالح التي رفضت في الأصل، لكن دون معرفة تفاصيل عن هذه المبادرة، ولم تكن مفاجئة لنا، ونستغرب أن يتكلم حفتر وهو المهزوم عسكريا بلغة المنتصر ويبدي شروطا”، قائلا “لا شروط للمهزوم بل عليه الاستسلام، ونحن لسنا طلاب حرب أو سفك دماء، لكن حفتر هو الذي فرض علينا الحرب، والآن بعد الهزيمة يريد التفاوض، وهذا أمر مرفوض”.

واعتبر أن طلب حفتر وقف إطلاق النار بمثابة إعلان هزيمة، موضحا أنه أدرك بعد كل هذه الفترة أنه لا يستطيع إحراز أي تقدم على المستوى العسكري.

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