الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا: نقدر الدور المصري و”حفتر” وعقيلة صالح أوراق محروقة تم ركلها في مزبلة التاريخ

أعربت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، السبت، عن تقديريها

لدور القيادة المصرية وحرصها على استقرار وسلامة ليبيا.

وقالت الجبهة في بيان لها أنه في هذه اللحظات المفصلية والتاريخية

نرد على مبادرة عقيلة صالح التي وصفتها بـ”الغبية” مؤكدة أنها متأخرة ومضيعة

للوقت والجهد بعد أن كان متاحا من خلال مؤتمر غدامس الذي كان يمكن من خلاله خلق مناخ

سياسي كفيل بحل الأزمة تم إجهاضه بعمل عسكري غبي متسرع وغير مدروس لم يستشر فيه أحد.

وأضافت الجبهة أن عقيلة صالح رفض إصدار قانون للانتخابات

بالرغم من المحاولات العديدة والمتكررة طوال سنوات خوفا منه على منصبه وبالتالي ضياع

الامتيازات المنهوبة بغير وجه حق من قوت الليبيين ومقدراتهم.

وتابعت الجبهة أن عقيلة صالح سعى لإعادة تدوير ما وصفتها

بـ”القذارة” (البرلمان المنتهي الصلاحية) في مناصب جديدة وبأسماء جديدة،

وهذا تجلى في قوله: لنبدأ من نقطة الصفر في محاولة جديدة للبقاء لأطول فترة ممكنة وللانتقال

من رئاسة البرلمان لرئاسة الدولة، مشيرة إلى أن صالح استخدم لغة الترضية والتقرب للمستعمر

بطريقة مقيتة من خلال تجذير التقسيم العثماني عبر التحدث عن مبادرة الأقاليم الثلاث

والتي تبرأ منها حتى سيده إدريس السنوسي وألغيت لتظل ليبيا واحدة.

ووجهت الجبهة كلمة لـ”حفتر” في بيانها، مؤكدة أنه

كان عليه حساب هذه اللحظة جيدا قبل تقديم آلاف الشهداء والمبتورين وهو يعلن عن ساعات

صفرية بلا حساب وتفويضات وهمية دفع ثمنها شباب بلادنا، متسائلة: أين أنت اليوم وأبنائك

وأصهارك؟ أين حاشيتك وبطانتك الفاسدة التي زينت لك طريق الشيطان؟ وأين الليبيين وأسرهم

الآن بسبب رعونتك وغبائك وطيشك؟ أمنتم حياتكم

وحفظتم مستقبل أولادكم فقط ومستعدين لتنازلات أكبر عبر حل سياسي يضمن استمراركم وتركتم

آلاف الليبيين بين قتلى ومشردين وعرضة للطائرات التركية تلاحقهم في الأودية والشعاب.

وأشارت الجبهة إلى أن حفتر يدعو لوقف إطلاق نار وسط قاعات

المؤتمرات وقوات عبيد السلطان وفيلق الشام تتقدم نحو مدينة سرت متجهة إلى مؤاني وحقول

النفط.

وشددت الجبهة أن الكلمة اليوم للشعب الليبي، هذه معركة كل الليبيين، قبل تقسيم ليبيا وبيعها للدول الإقليمية من خلال اتفاقات تدور تحت الطاولة وعلى حساب ليبيا والأجيال القادمة. وأكدت الجبهة أن الليبيين هم الذين الذين تصدوا ثمانية أشهر لعدوان أربعين دولة عام 2011.. لن يتراجعوا أمام عبيد السلطان وفيلق الشام ولن يتراجعوا أمام مليشيات المنافقين وسيستمروا في معركتهم وسيقاتلون بشرف تاركين عقيلة و”حفتر” خلفهم بعد أن تم ركلهم أوراق محروقة في مزبلة التاريخ.

The post الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا: نقدر الدور المصري و”حفتر” وعقيلة صالح أوراق محروقة تم ركلها في مزبلة التاريخ appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24