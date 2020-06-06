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سفير ليبيا بفرنسا مهنئا السراج: نبارك انتصارات “الجيش الليبي” على قوى البغي والعدوان

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بعث السفير الليبي لدى فرنسا حامد أحمد الخضيري برسالة تهنئة إلى حكومة الوفاق بعد احتلالها عددا من المناطق في غرب ليبيا بمساعدة غرفة العمليات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لها.

وادعى الخضيري في خطابه الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أن موظفي السفارة الليبية في باريس يباركون ما أسماها انتصارات الجيش الليبي (في إشارة إلى المليشيات المسلحة والمرتزقة الموالين لتركيا) على ما أسماها قوى البغي والعدوان (في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي).

وتمنى السفير الليبي أن يعجل الله بالنصر (للمليشيات والمرتزقة)، لبدء معركة بناء وطن يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، على حد ادعائه.

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الجيش الليبي السراج السفير الليبي بفرنسا السفير الليبي لدى فرنسا حامد أحمد الخضيري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اى انتصار ياحمار ولولا القرار الغبى بالانسحاب بضغوط دوليا فى وقت كان الجيش مسيطر على عدة محاور ورايناهم اليوم يسحقوا المرتزقة على ابواب سرت وشاركت المقاتلات فى سحق المرتزقة ولو ارادوا تحرير مصراته فباستطاعتهم من الناحية العسكرية

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