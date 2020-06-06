سفير ليبيا بفرنسا مهنئا السراج: نبارك انتصارات “الجيش الليبي” على قوى البغي والعدوان

بعث السفير الليبي لدى فرنسا حامد أحمد الخضيري برسالة تهنئة إلى حكومة الوفاق بعد احتلالها عددا من المناطق في غرب ليبيا بمساعدة غرفة العمليات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لها.

وادعى الخضيري في خطابه الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أن موظفي السفارة الليبية في باريس يباركون ما أسماها انتصارات الجيش الليبي (في إشارة إلى المليشيات المسلحة والمرتزقة الموالين لتركيا) على ما أسماها قوى البغي والعدوان (في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي).

وتمنى السفير الليبي أن يعجل الله بالنصر (للمليشيات والمرتزقة)، لبدء معركة بناء وطن يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، على حد ادعائه.