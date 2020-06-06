رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

رحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي اليوم بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن هذا الإعلان يضع خارطة طريق للحل السياسي، ويهدف إلى إنهاء الاقتتال وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

ودعا رئيس البرلمان العربي كافة الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذا الإعلان حقنا للدماء وحفاظا على سيادة ليبيا ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار، مثمنا الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإنهاء الصراع والحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا، والنأي بها بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إطالة أمد الصراع ونهب مقدرات الشعب الليبي.

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