بالأسماء.. قتلى الوفاق خلال محاولات اقتحام سرت اليوم

قتل عدد من قوات الوفاق، اليوم السبت، خلال محاولة اقتحام مدينة سرت واحداث الاصابعة .
وحصلت قناة ليبيا24 على أسماء قتلى قوات الوفاق الذين سقطوا اليوم على مشارف سرت وفي مدينة الاصابعة وهم:
1ــ عبدالسلام السفتي /مصراتة
2ــ منصور بالقايد علي /مصراتة
3ــ طلال قشيرة /سرت
4ــ عبدالرحمن بوزيد /مصراتة
5ــ شرف الدين الزوام الفزانى /غريان
6ــ حسام الفيض /غريان
7ــ يونس زرموح /مصراتة
8ــ عمر الصديق جاب /مصراتة
9ــ علي الأشلم /مصراته
10ــ عبدالجليل كرواد /مصراتة
11ــ عبدالسلام مرزوق /مصراتة
12ــ الصديق بن رمضان /مصراتة
13ــ عبدالهادي مليطان /مصراتة
14ــ مهند حسين البكوش /مصراتة
15ــ مختار مليطان /مصراتة
16ــ محمد البيرة /مصراتة
17ــ محمد الزعلوك / مصراتة
18ــ مهند الرجوبي /مصراتة
19ــ بشير دنفور /مصراتة
20ــ انس صلاح عمر المدهم /مصراتة
21ــ محمود علي كريم /مصراتة
22ــ علي محمد فنص /مصراتة
23ــ مخلوف احمد احميد /مصراتة
24ــ سليمان التومي جبريل /مصراتة
25ــ محمد شطيطه /مصراتة
26ــ ابراهيم مرعي يوسف /مصراتة
28ــ رضا الأصفر حنيش/ مصراتة
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