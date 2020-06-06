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بالأسماء.. قتلى الوفاق خلال محاولات اقتحام سرت اليوم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قتل عدد من قوات الوفاق، اليوم السبت، خلال محاولة اقتحام مدينة سرت واحداث الاصابعة .

وحصلت قناة ليبيا24 على أسماء قتلى قوات الوفاق الذين سقطوا اليوم على مشارف سرت وفي مدينة الاصابعة وهم:

1ــ عبدالسلام السفتي /مصراتة
2ــ منصور بالقايد علي /مصراتة
3ــ طلال قشيرة /سرت
4ــ عبدالرحمن بوزيد /مصراتة
5ــ شرف الدين الزوام الفزانى /غريان
6ــ حسام الفيض /غريان
7ــ يونس زرموح /مصراتة
8ــ عمر الصديق جاب /مصراتة
9ــ علي الأشلم /مصراته
10ــ عبدالجليل كرواد /مصراتة
11ــ عبدالسلام مرزوق /مصراتة
12ــ الصديق بن رمضان /مصراتة
13ــ عبدالهادي مليطان /مصراتة
14ــ مهند حسين البكوش /مصراتة
15ــ مختار مليطان /مصراتة
16ــ محمد البيرة /مصراتة
17ــ محمد الزعلوك / مصراتة
18ــ مهند الرجوبي /مصراتة
19ــ بشير دنفور /مصراتة
20ــ انس صلاح عمر المدهم /مصراتة
21ــ محمود علي كريم /مصراتة
22ــ علي محمد فنص /مصراتة
23ــ مخلوف احمد احميد /مصراتة
24ــ سليمان التومي جبريل /مصراتة
25ــ محمد شطيطه /مصراتة
26ــ ابراهيم مرعي يوسف /مصراتة
28ــ رضا الأصفر حنيش/ مصراتة

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • كانوا يتصورا ان سرت نزهة مثل ترهونة التى تركها الجيش الوطنى استجابة لضغوط المجتمع الدولى ولكن فى سرت مقاومة بجد شرسة ومقبرة لاصطياد الخوان وصل لمصرته حصيلة اليوم 43 قتيل و77 جريح والحمد لله

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  • الميلشيات الطرابلسيه ركبها الغرور وفاكرين انهم حررو تلك المدن بقوتهم . ياريت يكونو فهمو أن لهم خط احمر لا يمكن تجاوزه

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  • الله الله كملوا فروخ المصاريت تبعوا الروياتى والفقيه وبادى والطفل المعجزه والعجلاتى وغيرهم من المكلبه
    تحسابوا ارواحكم انتصرتوا ياودى الدق مازال قدام ايام سود فى انتضاركم انتقاما لجرفات الموت .

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