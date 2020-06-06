تعزيزات عسكرية تصل للمدينة والسيطرة على الهيشة.. المسماري يوضح اخر التطورات غرب سرت – فيديو

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن قوات الوفاق والمرتزقة التابعين لها، حاولت استغلال المساعي السياسية الدائرة الآن، من أجل تحقيق تقدا ميدانيا في ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش الوطني حقق عدة انتصارات وتمكن من التقدم نحور مدينة الهيشة، وتمكن من دحر القوات وإجبارها على التراجع مجددا نحو مصراتة .

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني في تصريحات لموقع الحدث الإخباري، أن الجيش الوطني بعد التدخل التركي الفج في المعارك الدائرة في ليبيا، يعتمد على تغيير استراتيجيته العسكرية بشكل مستمر، في محاولة لمواجهة السلاح المتطور الذي يستخدمه الأتراك، موضحا أن هناك وحدات عسكرية تحركت من برقة إلى سرت.

وأوضح اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الوطني الليبي في الموقع الأقوى الآن، لأنه يقاتل من أجل الحق ويحارب الإرهاب من أجل فرض السيادة الليبية على كامل أراضي البلاد.

وبحسب مصادر اعلامية فإن قوات الجيش الليبي تمكنت من السيطرة على منطقة الهيشة شرق مصراتة .

فيما أكدت مصادر عسكرية وصول كتائب من القوات الخاصة “الصاعقة” من شرق البلاد للانضمام لقوات الجيش غرب مدينة سرت.

قوات الجيش الليبي تتمكن من السيطرة على منطقة الهيشة شرق مصراتة قوات الجيش الليبي تتمكن من السيطرة على منطقة الهيشة شرق مصراتة Posted by ‎Alhadath.libya الحدث الليبي‎ on Saturday, June 6, 2020

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