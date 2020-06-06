عقيلة صالح يوجه خطابا إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خطابا إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، أشاد من خلاله بالجهود التي تبذلها البعثة من أجل إحلال السلام، وتفاعلها الإيجابي مع المبادرة التي طرحها رئيس البرلمان لحل الأزمة في البلاد.

ودعا الخطاب البعثة الأممية إلى وقف التدفق اليومي للسلاح والمرتزقة وإخراجهم من ليبيا، مؤكدا على الهدنة التي أعلن عنها الجيش الليبي، ومشيرا إلى أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أعلن عدم التزامه بها ومواصلته الهجوم على مواقع الجيش الليبي، ما دفع الأخير إلى مقابلته بالرد، وذلك يتضح في استهداف الطائرات التابعة لقوات الجيش في الوطية وترهونة.

وشدد صالح على رفضه للعقوبات الجماعية والانتقام، داعيا إلى العمل طبقا للقوانين الدولية والمحلية، والالتزام بحسن معاملة الأسرى.

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