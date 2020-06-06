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ناشطة اخوانية تغرد لمزيد الدماء في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أثارت الناشطة اليمنية توكل كرمان ،اليوم السبت ،جدلاً واسعاً بتغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تدعو فيها إلى المزيد من الاقتتال في ليبيا ،في وقت تعلو فيه الأصوات محليا و دوليا منادية بالسلام ،آخرها “إعلان القاهرة” الداعي إلى حل الأزمة دون إراقة المزيد من الدماء.

وقالت الإخوانية كرمان “لا بد من بنغازي وإن طال السفر، واشوقاه لعاصمة ثورة فبراير الليبية”، داعية إلى مزيد من إشعال الحرب بين الليبيين حتى تصل ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من مرتزقة أردوغان إلى بنغازي.
وغالباً ما تثير الناشطة اليمنية المقيمة في تركيا، الجدل من وقت لآخر بتغريدات تحث على الفوضى والعنف وتُحرّض على الفتن في الدول العربية، انطلاقاً من علاقتها المتينة مع تنظيم الإخوان الإرهابي، ومع دول مثل تركيا وقطر، خاصة وأنّها تعتبر نفسها “داعية سلام”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ماذا نتوقع من داعرة اخوانية ليس عندها حياء من سواقط خيام النكاح

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  • الطريحة التى تلقاها المصاريت اثلجت صدور الشعب الليبى عندما نصب المصيدة للمصاريت على اسوار سرت هم من جاءوا معتدين رغم ان الجيش انسحب من مدن لطرابلس حرصا على سلامة المدنيين فى المدن الداعمة للجيش ورفضت ان تقاتل مع المليشيات اما مصراته فتستحق الدمار

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  • والله ياقحبة عندي زب برميل العشرة لتر مايخشش من فمه لو يجيبوك عندي انزبك فيك لين ترجعي ،بعدين تعرفي معني الحرب

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  • اردغان عنده ايام معدودة هو يعاني من مرض خطير ليس له علاج وبعد يجيف ان شاء الله قريبا جدا انتهي كل شي .
    فلهدا كان عندك كلمة خير فوليها كان هدا سكري فمك .

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