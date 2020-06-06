ناشطة اخوانية تغرد لمزيد الدماء في ليبيا

أثارت الناشطة اليمنية توكل كرمان ،اليوم السبت ،جدلاً واسعاً بتغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تدعو فيها إلى المزيد من الاقتتال في ليبيا ،في وقت تعلو فيه الأصوات محليا و دوليا منادية بالسلام ،آخرها “إعلان القاهرة” الداعي إلى حل الأزمة دون إراقة المزيد من الدماء.

وقالت الإخوانية كرمان “لا بد من بنغازي وإن طال السفر، واشوقاه لعاصمة ثورة فبراير الليبية”، داعية إلى مزيد من إشعال الحرب بين الليبيين حتى تصل ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من مرتزقة أردوغان إلى بنغازي.

وغالباً ما تثير الناشطة اليمنية المقيمة في تركيا، الجدل من وقت لآخر بتغريدات تحث على الفوضى والعنف وتُحرّض على الفتن في الدول العربية، انطلاقاً من علاقتها المتينة مع تنظيم الإخوان الإرهابي، ومع دول مثل تركيا وقطر، خاصة وأنّها تعتبر نفسها “داعية سلام”.