أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الأحد، بأن منصات

الدفاع الجوي بالجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية في مدينة سرت.

الجيش يسقط طائر مسيرة تركية في مدينة سرت

