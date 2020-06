أخبار ليبيا24 تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب اقتحام قوات الوفاق مدينة ترهونة صورًا ومقاطع فيديو لعدد من الانتهاكات التي قامت في المدينة. من بين هذه الانتهاكات أعمال نهب وسرقة للمحال والمرافق الخاصة والعامة إضافة إلى قتل وتعذيب عدد من أبناء المدينة وإضرام النار في بيوت آخرين بسبب تأييدهم للقوات المسلحة. وتداول النشطاء ومستخدمي […]

The post مزيد من الانتهاكات في ترهونة..إضرام النار في أحد الأسواق من قبل قوات الوفاق appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24