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إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 256 حالة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، إلى 256، بعد تسجيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 17 حالة موجبة لفيروس كورونا،مفصلة كالآتي:

– عدد ( 17 ) حالة موجبة لمخالطين بمدينة #سبها

طرابلس :

1- حالة ( 1) جديدة ليبية الجنسية من طرابلس.

2- عدد ( 2) حالات نيجيرية الجنسية.

3- عدد ( 2) حالات عائدين من السفر من موسكو

مصراتة :

1- عدد ( 1) حالة لمواطن ليبي قادم من سبها.

سبها :

1- عدد ( 1) حالة جديدة من سبها

2- عدد ( 8) حالات مخالطة

صبراتة :

1- عدد ( 1) حالة جديدة من صبراتة

2- عدد ( 1) حالة تشادية الجنسية قادمة من سبها.

المركز الوطني يعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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