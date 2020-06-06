إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 256 حالة

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، إلى 256، بعد تسجيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 17 حالة موجبة لفيروس كورونا،مفصلة كالآتي:

– عدد ( 17 ) حالة موجبة لمخالطين بمدينة #سبها

طرابلس :

1- حالة ( 1) جديدة ليبية الجنسية من طرابلس.

2- عدد ( 2) حالات نيجيرية الجنسية.

3- عدد ( 2) حالات عائدين من السفر من موسكو

مصراتة :

1- عدد ( 1) حالة لمواطن ليبي قادم من سبها.

سبها :

1- عدد ( 1) حالة جديدة من سبها

2- عدد ( 8) حالات مخالطة

صبراتة :

1- عدد ( 1) حالة جديدة من صبراتة

2- عدد ( 1) حالة تشادية الجنسية قادمة من سبها.

المركز الوطني يعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

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