الوطني لمكافحة الأمراض يكشف نتائج عينات 396 حالة مشتبه إصابتها بكورونا

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت 6 عدد (396) عينة مشتبه إصاباتها بفيروس كورونا.

وقال المركز فى إيجاز صحفى السبت، أن العينات كانت كالتالي، المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (156) عينة، و مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (57) عينة، و مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (59) عينة، و مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (76) عينة، و مختبر مستشفى الكويفية عدد (12) عينة، و مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (36) عينة.

وجاءت نتائج العينات كالتالي، عدد (379) عينة سالبة، عدد ( 17) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي، عدد (2) حالات من نيجيريا مقيمين في طرابلس، عدد (3) حالات جدد من مدن ( طرابلس، سبها، وصبراته)، عدد (1) حالة تشادية الجنسية مقيمة في سبها قادمة الى صبراتة،و عدد (2) حالات عائدين من السفر “موسكو”، وعدد (8) حالات مخالطين من سبها،وعدد (1) حالة مقيم في مصراتة قادم من مدينة سبها.