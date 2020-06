أفاد مصدر لليبيا24، الأحد، بأن قوات الجيش تمكنت من أسر

عدد كبير من عناصر قوات الوفاق، بعد توقيف عدد من

السيارات والآليات التي كانوا يستقلونها بعد تراجعهم وفقدانهم الاتصال بمجموعاتهم.

