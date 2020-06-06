

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

06 June, 2020

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي ،مساء السبت ،من أسر عدد كبير من عناصر قوات الوفاق، بعد توقيف عدد من السيارات والآليات التي كانوا يستقلونها بعد تراجعهم واختبائهم في إحدى مزارع المواطنين عقب فقدانهم الاتصال بمجموعاتهم.

و أرسل الجيش الليبي تعزيزات عسكرية من بنغازي إلى سرت لوقف هجمات تشكيلات تابعة للوفاق تقودها تركيا ،ويأتي ذلك بعد غارات جوية لطيران الجيش الوطني أجبرت، كما ذكرت المصادر نفسُها، القوات المهاجمة على التراجع عن سرت بنحو 30 كيلومتراً.