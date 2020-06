الغريفة.. حملة رش وتعقيم للمؤسسات الخدمية والتجارية في البلدية

انطلقت حملة رش وتعقيم، السبت في بلدية الغريفة، استهدفت

مختلف المؤسسات الخدمية والتجارية الواقعة في نطاق البلدية.

وأوضحت بلدية الغريفة في تدوينة عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه الحملة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية

التي تقوم بها البلدية لمجابهة وباء كورونا بمناطق البلدية، مشيرة إلى أنها تمت

تحت إشراف مكتب الإصحاح البيئي بالغريفة وبالتنسيق والتعاون مع الروابط الشبابية ومؤسسات

المجتمع المدني.

