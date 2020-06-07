الطب الميداني يطالب المواطنين بعدم الرجوع لمنازلهم إلا بعد الاتصال بالجهات المختصة

طالب مركز الطب الميداني والدعم، المواطنين بعدم الرجوع إلى مناطق منازلهم، إلا بعد الاتصال بالجهات المعنية.

وأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك مطالبته بأنها تأتي: نتيجة للخطر المحدق بالمواطنين من انتشار الألغام المزروعة في المنازل والطرقات والازقة التي كانت مناطق اشتباكات مما تسبب بانفجار العديد منها على عديد الأسر التى لم تصغي لمناشدات الجهات ذات الاختصاص بعدم العودة إلى منازلهم.

وفي وقت سابق، قـام أعضـاء هيئة السلامة الوطنية بإدارة المفرقعات ومعالجـة المتفجرا، بانتشال عدة قذائف وألغام من مناطق مشروع الهضبة وخلة الفرجان شارع جامع البل وعين زارة بلقرب من مسجد طيبة وجامع الكحيلي ومتلت زويتة.

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