بلدية الزاوية تبدأ في تنفيذ البرنامج التدريبي لرفع جاهزية سائقي سيارات الإسعاف

نفذت اللجنة الفنية لمكافحة العدوى والمخلفات الطبية ببلدية الزاوية، برنامج تدريبي لرفع جاهزية سائقي سيارات الإسعاف بالبلدية، وسائقي سيارات الإسعاف ومسعفي الهلال الأحمر ببلدية زلطن من جهة أخرى.

وأوضحت البلدية، أن البرنامج التدريبي، نُفذ بقاعة تدريب مركز تنمية القوى العاملة الطبية بضي الهلال على مرحلتين.

وأشارت بلدية الزاوية، أن البرنامج، تم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الاولى خاصة بسائقي إسعاف الزاوية، والثانية لكوادر زلطن، حيث تنوعت المفردات بين النظري والعرض المرئي ليشمل البرنامج كل ما يهم الفئة المستهدفة من التدريب.

ويهدف البرنامج التدريبي، إلى نشر ثقافة الإسعاف وترسيخ فلسفة الطب الطارئ، ونقل الخبرات إلى الدوائر والمؤسسات والهيئات الطبية.

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