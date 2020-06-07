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طبيب من مصراتة: على «حكومة السراج» تسخير طائرات النفط لنقل جرحانا من جبهة سرت فورا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب طبيب من مصراته، يدعى معن السويحلي، باستغلال طيران النفط لنقل جرحاهم من جبهة سرت، مشيرا إلى أن أعدادا جرحاهم كبيرة جدا وبهم إصابات خطيرة.

وقال السويحلي، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: عدد الجرحى اليوم عدد كبير، فيهم إصابات خطيرة، إصابات الرأس والرقبة والظهر والمخ والأعصاب عادة تحتاج إلى تثبيت والحركة قد تؤدي إلى الشلل أو الوفاة”.

وأضاف “المسافة من خط النار إلى مصراتة يتجاوز 150 كم، سيارات الإسعاف «خاصة غير المتوفر بها عناية»، ليست مؤهلة لنقل الإصابات الخطيرة خاصة في طريقنا المقومة لعدة أسباب”.

وتابع “أهم هذه الأسباب، طول المسافة وخسارة الوقت وفي حالات النزيف حالات واجدة ماتت في الطريق، في حرب سرت الأولى والثانية تم توفير طائرات إسعاف رغم قلة الامكانيات وقتها”.

واستطرد “اليوم يجب على «الحكومة» فوراً أن توفر طائرة أو اثنين من المتوفرة عند شركات النفط وغيرها لنقل الحالات الخطيرة من الميداني إلى مستشفى مصراتة وإلا فالدماء التي تسيل في رقبتهم، رحم الله «الشهداء» وإنا لله وانا اليه راجعون”.

وكانت صفحات موالية لـ«حكومة السراج»، قد نعت أمس السبت مقتل نحو 43 من مليشيات مصراتة، جراء المعارك التي خاضتها القوات المسلحة ضد المليشيات المدعومين بالمرتزقة السوريين، وكان لسلاح الجو الليبي دور كبير في هذه المعركة حيث قام باستهداف المليشيات والمرتزقة عند البوابة خمسين غرب سرت.

وقال ما يعرف بمركز مصراتة لتوثيق «الشهداء»: “لاحول ولا قوة إلا بالله، وقوع «شهداء» من مدينة مصراتة جراء القصف بالطيران، ونسأل الله أن يتقبلهم من «الشهداء»”.

وأكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث»، أن وحدات الجيش العسكرية تراجعت إلى مناطق آمنة في وسط ليبيا، مشيرا إلى أن مدينة سرت شهدت يوم السبت، محاولة من الغزو التركي باستخدام الطيران المسير التركي، والتي تمكنت الدفاعات من إسقاط 3 طائرات منها.

وكشف أن القوات التابعة للغزو التركي استخدمت البوارج الحربية التركية خلال مهاجمة سرت عبر سواحل المدينة، إضافة إلى عناصر من الجماعات التكفيرية، بجانب مجموعة من القوات الخاصة التركية، لكن القوات المكلفة بحماية المدينة تمكنت من صد الهجوم وتكبيدهم خسائر فادحة.

ونوه أنه بعد اذان العصر شنت المليشيات هجوما آخر على المدينة باستخدام غطاء جوي تركي، لكن قوات الجيش تمكنت من صدهم بل والتقدم نحو منطقة الهيشة، حتى تراجعت عناصر المليشيات والإرهاب نحو مدينة مصراتة.

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الجيش الليبي الغزو التركي المرتزقة السوريين سرت مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى شهداء ياحمار انهم كلاب النار الاشرار يقاتلون الجيش الوطنى ولا بستحقوا الا اللعنة واى طائرة نفط تقترب من المنطقة يجب قصفها لانها شريك فى العدوان والمنطقة من سرت الى مصراته ارض جهاد لتحرير مصراته بعد نقل المعركة اليها بدلا من طرابلس ليعم الدمار والخراب على ارض الخيانة فى مصراته ولن ينفعهم اردوغان فكل من دعمهم فى سوريا ومصر والسودان فرحوا فى البداية بنشوة النصر وفى النهاية تم سحقهم الم يكن الدواعش وجبهة النصرة تسيطر على معظم سوريا اين هم الان فى الخيام مشردون فى الهول وادلب واين خوان مصر والسودان بعد ان كانوا فى السلطة الان فى السجون الم يعدكم المجنون بالامن والامان مثل سوريا ولانكم اغبياء لا تعرفون ماحدث لكلاب اردوغان فى سوريا خاصة حلب باعهم اردوغان مقابل عفرين وهو مستعد ان يبيع مصراته مقابل صفقة غاز شرق المتوسط !!!

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  • اى مواجهة مع الجيش الوطنى ينصب فيها المصيدة يصطاد جرذان كثيرة والحمد لله مصيدة سرت مصراته شغالة تمام بعد ان شربوا مقلب فى طرابلس بعد انسحاب الجيش فظنوا ان دخول سرت نزهة فارسلوا عدد كبير من جرذان مصراته وكان ماكان من سحق ودمار للجرذان ويافرحة ماتمت كرسى فى الكلوب بينما تقول الساقطة الاخوانية كسى فى الكلوت !!

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  • وان عدتم عدنا المهم تجهزوا اكفانكم لتدفنوا فى مقابر جماعية لكلاب النار المصاريت الشراميط

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