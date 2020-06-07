الإعلام الحربي: الدفع بتعزيزات عسكرية شرق مصراته

أعلنت شعبة الإعلام الحربي الدفع بتعزيزات عسكرية من مدينة بنغازي باتجاه شرق مدينة مصراته.

وبثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر جانبا من تحرك سرايا القوات الخاصة “الصاعقة” من مدينة بنغازي مُتجهة إلى محاور شرق مدينة مصراته.

وكان الناطق باسم الجيش اللواء احمد المسماري أكد أن قوات الجيش شنت هجوما مضادا على قوات الوفاق في منطقة الهيشة شرق مصراته.

وقال المسماري في بيان له إن قوات الجيش شنت هجوما مضادا “على المليشيات المدعومة بقوات تركية في منطقة الهيشة شرق مصراتة وذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع المعادية من قبل مقاتلاتنا الحربية والتي لازالت تقدم غطاء جوي كثيف” والدعم “الناري للقوات البرية حتى الساعة”.