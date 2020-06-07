بالصور.. تكاتف رسمي وشعبي لمكافحة «كورونا» في الغريفة

أعلنت بلدية الغريفة (جنوب غرب البلاد) تواصل حملة رش وتعقيم المؤسسات الخدمية والتجارية الواقعة في نطاق البلدية في إطار الاجراءات الاحترازية لمجابهة وباء «كورونا» بمناطق البلدية.

وحسب منشور رسمي للبلدية بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد تواصلت الحملة بالتعاون بين مكتب الإصحاح البيئي ببلدية الغريفة والروابط الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، وجرت عمليات الرش في محلة جرمة.

وتتزايد المخاوف من تفاقم الوضع الوبائي للإصابات بفيروس «كورونا» بعد أن بلغت حالات الإصابة 256 حالة منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي، عقب إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، وسط استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المرض.

اقرأ أيضا: بالأرقام.. آخر تطورات الوضع الوبائي لإصابات «كورونا» في ليبيا

وتوزعت حالات الإصابة بالوباء بنسب متفاوتة، إذ تصدرت سبها قائمة الإصابات بنسبة 52.4%، في حين بلغت النسبة في طرابلس 39% من إجمالي الحالات، وبنغازي 1.7%، ومصراتة 6.2%، والزاوية 0.4% من إجمالي الإصابات المسجلة رسميا في البلاد.

وحسب آخر تحديث لمنصة مراقبة «كورونا»، التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد بلغت أعداد حالات الإصابات النشطة 199 حالة، وفي حين تماثلت 52 حالة للشفاء، توفيت 5 حالات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا