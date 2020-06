أقطاى : تركيا نفذت ما وعدت به حكومة الوفاق

أشاد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، الأحد، بما أسماه بالانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة المدعومة من تركيا.

وقال أقطاي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تركيا أنجزت ما وعدت به حكومة الوفاق غير المعتمدة، كما أن قوات الوفاق كانت عند حسن ظن تركيا بها، لذلك لن تتخلى عنها.

ويذكر أن اعتراف أقطاي بدعم قوات الوفاق ليس الاعتراف الأول الذي يدلى به مسؤول تركى حول ليبيا، حيث اعترف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بدعم قوات الوفاق من خلال إرسال الجنود والمرتزقة للسوريين لدعم قوات الوفاق فى الصراع مع قوات الجيش.

