قال المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، إن بلاده ترى إشارات متباينة من ليبيا بسبب التطورات السياسية والميدانية.

وأوضح باك فى تصريحات صحفية أن هناك التزام مشجع بمفاوضات لجنة” 5+5 “لوقف إطلاق النار من قبل ” حفتر” ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بوساطة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة كانت قد تعهدت بوقف القتال فى ليبيا إلا أنها قامت بعمليات عسكرية أمس السبت.

ويذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن أمس عن مبادرة ” إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية باتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحفتر ورحبت بها كلا من الولايات المتحدة وفرنسا والأردن والإمارات وكذلك جامعة الدول العربية.

The post بعد خرق الوفاق الهدنة .. باك : ألمانيا ترى الأوضاع السياسية فى ليبيا متباينة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24