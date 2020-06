قال الباحث التركي برهان الدين دوران، الأحد، إن تدخل تركيا غيّر مجريات الأحداث في ليبيا بعد أن كان الجيش قد أحرز تفوقاً عسكرياً على قوات الوفاق، وكان على وشك دخول طرابلس.

وأضاف دوران، في تصريحات صحفية، أنه لولا التدخل التركي لتمكن الجيش من السيطرة على طرابلس، موضحا أن الطائرات المسيرة التركية والاستشارات العسكرية التي قدمها الضباط الأتراك، أدت إلى تغيير الوضع تمامًا في ليبيا.

The post باحث تركي: لولا تدخل تركيا عسكريا في ليبيا لكانت طرابلس في قبضة الجيش appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24