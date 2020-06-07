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باحث تركي: لولا تدخل تركيا عسكريا في ليبيا لكانت طرابلس في قبضة الجيش

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الباحث التركي برهان الدين دوران، الأحد، إن تدخل تركيا غيّر مجريات الأحداث في ليبيا بعد أن كان الجيش قد أحرز تفوقاً عسكرياً على قوات الوفاق، وكان على وشك دخول طرابلس.

وأضاف دوران، في تصريحات صحفية، أنه لولا التدخل التركي لتمكن الجيش من السيطرة على طرابلس، موضحا أن الطائرات المسيرة التركية والاستشارات العسكرية التي قدمها الضباط الأتراك، أدت إلى تغيير الوضع تمامًا في ليبيا.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • انت متخلف عقليا فلا يمكن للكلب اردوغان ان يفعل شيئا الا باذن من ترامب وبوتن وليس فى مصلحة الامريكان ولا الروس ان يفرض الجيش سيطرته على ليبيا ويحقق السيادة الوطنية لهذا كلفوا اردوغان للقيام بعمل قذر لنقل ارهابيين الى ليبيا لنشر الفوضى

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  • تخيل ياحمار ان الجيش المصرى المتفوق عسكريا على تركيا التاسع عالميا بينما تركيا الثالث عشر وقتها سيحسم المعركة بسرعة لو حرر مصراته وطريقها سالك مع مصر وقتها سيتباهى الشعب الليبى بالاشقاء العرب

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