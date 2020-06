أكد الصحفى الليبي علي أوحيدة، الأحد أن الهلال النفطي مفتاح هزيمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى الشرق الأوسط.

وأوضح أوحيدة فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أن الاقتصاد سيحدد المواجهة فى ليبيا، مستبعدا أي تحالف أوروبي مع تركيا، مؤكدا أنهم يقبلوا باستنساخ ما حدث فى سوريا.

وقال أوحيدة إن أردوغان سيدفع الثمن باهظا، لافتا إلى أن رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بالنسبة للدول الأوروبية مجرد طعم لأردوغان يستعملونه حتى النهاية ثم يلقون به في البحر قبل التخلص من أردوغان.

The post أوحيدة : الهلال النفطي مفتاح هزيمة أردوغان فى الشرق الأوسط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24