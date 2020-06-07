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أوحيدة : الهلال النفطي مفتاح هزيمة أردوغان فى الشرق الأوسط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد الصحفى الليبي  علي أوحيدة، الأحد أن الهلال النفطي مفتاح هزيمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى الشرق الأوسط.

وأوضح أوحيدة فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “،  أن الاقتصاد سيحدد المواجهة فى ليبيا، مستبعدا أي تحالف أوروبي مع تركيا، مؤكدا أنهم  يقبلوا باستنساخ ما حدث فى سوريا.

 وقال أوحيدة إن أردوغان سيدفع الثمن باهظا، لافتا إلى أن رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بالنسبة للدول الأوروبية مجرد طعم لأردوغان يستعملونه حتى النهاية ثم يلقون به في البحر قبل التخلص من أردوغان.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • واضح هذه المرة بعد ان ادى الكلب دوره القذر فى نقل ارهابيين انه على خطى صدام هناك خطوط خضراء لكسر انفه من المجتمع الدولى بتعمد صدور المبادرة من العدو الاول للاخوان وليس من طرف مقبول لهم مثل ايطاليا او الجزائر او تونس فالهدف واضح نفخه عسكريا فى طرابلس وكسر انفه بعدها فى مصراته بدعم عربى للجيش الوطنى !!!

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