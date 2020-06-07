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باشاآغا ردًا على معيتيق: سنسيطر على الجفرة وسرت والإملاءات لايخضع لها إلا الإنتهازيون

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا على التسريبات بشأن إعطاء عضو الرئاسي عن مصراتة أحمد معيتيق أوامر لـ”غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة” التابعة للرئاسي بشأن إيقاف العمليات العسكرية وعدم إقتحام مدينة سرت كونها خط أحمر لمن وصفهم بـ”الروس”.

باشاآغا قال في تغريدة له على موقع “تويتر” تابعتها المرصد بأن قاعدة الوطية والقرضابية في سرت والجفرة ومدينة سرت بالكامل وكافة مدن الغرب والجنوب ستكون تحت مظلة حكومة الوفاق التي يراسها فائز السراج، متمنياً بألا يضطر إلى تسمية الأسماء في إشارة منه لعضو الرئاسي معيتيق.

وبشأن حديث معيتيق عن خطوط حمراء قال :” الخطوط الحمراء ترسمها دماء شهدائنا ولا يخضع للإملاءات إلا ثلة من الانتهازيين ضعفاء النفوس والهمم”.

 

وتوعد بإستكمال هجومهم على مدينة سرت قائلاً :” سرت ستكون في حضن الوطن وتحت مظلة الشرعية ولن نفرط في دماء رجالنا من الـ2011 مروراً بالبنيان المرصوص والبركان وسرت ستعود دون قيود بعزيمة الرجال بتوفيق الله”.

يشار إلى أن عبدالمالك المدني المتحدث باسم ” شعبة الإعلام الحربي ” الموازية التابعة لـ ” بركان الغضب ” قد كشف عن اتصال من شخص وصفه بـ”المعتوه ذو صفة رفيعة في الدولة” بآمرغرفة عمليات تحرير سرت والجفرة التابعة للرئاسي وأبلغه برسالة من الروس بشأن عدم مهاجمة سرت لأنها خط أحمر وعليهم بالانسحاب إلى بويرات الحسون في إشارة منه لعضو الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق الذي وصفه بـ”الطفل المعجزة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الله يكسر لك القعقوس لا يوجد شئ اسمه البنيان المتعوس كلها انباء كاذبه مزيفه نصر وهمي لا يصدر الا عن مخبول فلا مصداقيه لكل من تحدث عن شئ وهمي اسمه تحرير سرت من الدواعش قد تم من بنيانكم الفشوش غير مقيوله الطعم للزبده والشكر للترفاس الرجال الذين حرروا سرت من الدواعش هم الامريكان جوا وبريطانيا وايطاليا ارضا ثم كلاب الصيد من مكون مليشيات الارهاب الليبيه لان الدواعش يشكلوا خطر علي بريطانيا وامريكا وايطاليا لذلك لم تعتمد امريكا وبريطانيا وايطاليا علي بنيانكم المتعوس لكونهم كانوا مناديه للبريطانيا والطليان فعدما تقصف قوات النخبه البريطانيه دواعش سرت تنده جراء جمع جرو من البنيان ليري ماذا حدث من جراء القصف ويحصي داعشي قد مات انا احد يقول لي البنيان المتعوس شارك مشاركه فعليه في سرت فأقول له راجع نفسك فمشاركتهم كانوا مناديه يعني مراسيل هات قهوه هات شاي امشي شوف كم داعشي مات من الطائران الامريكي ومن صواريخ البريطانيين والطليان ولكن انتم مزيفون للتاريخ تريدوا ان تقنعوا العالم بان من حرر سرت من الدواعش هم شذاذ افأق المليشيات

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