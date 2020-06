أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، أن حقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا عاود الإنتاج، بعد مفاوضات قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه شهر يناير الماضي.

وأعتبر رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله فى تدوينة عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إعادة الإنتاج في حقل الشرارة هى الخطوة الأولى لإعادة الحياة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، وبداية لإنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار في هذه الأوقات العصيبة.

وأوضح صنع الله أن المرحلة الأولى من الإنتاج ستبدأ بقدرة 30 الف برميل في اليوم، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوم بسبب الاضرار الناتجة عن الاغلاق الطويل جداً.

The post صنع الله : عودة الإنتاج بكامل طاقته فى حقل الشرارة خلال 90 يوما appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24