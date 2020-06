بعد اتهام معيتيق بإيقاف الهجوم على سرت..باشاغا: لا نخضع لإملاءات من أحد

توعد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحى باشاغا، الأحد، باستكمال الهجوم على مدينة سرت، لافتا إلى أن حكومة الوفاق لا تخضع لإملاءات من أحد في إشارة منه إلى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق.

وقال باشاغا فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن قوات الوفاق سوف تسيطر على سرت دون أن يوقفها أحد.

جاء ذلك تعقيبا اتهام الناطق باسم ما تسمى “عملية بركان الغضب”، عبد المالك المدني، لنائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، بأنه السبب في تراجع قوات الوفاق إلى حدود سرت بعد أن تحدث إلى آمر ما تسمى بغرفة عمليات سرت والجفرة، وطالبه بعدم مهاجمة سرت لأنها خط أحمر مشددا على ضرورة انسحاب قوات الوفاق إلى بويرات الحسون، بعد أن وهمه بأن هناك روس بالمدينة.

