أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، الأحد، عن ترحيبها بالمبادرة

المصرية لحل الأزمة الليبية، مؤكدة أن أولويات الحل تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار

وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ونزع سلاح الميليشيات وعودة الأطراف المتنازعة

إلى طاولة الحوار .

