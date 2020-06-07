المتحدث باسم القذافي يحذر من حروب الوكالة في ليبيا

حذر موسى إبراهيم المستشار السياسي لسيف الاسلام القذافي، مما يجري في ليبيا من قتال، معتبرا ذلك حرب بالوكالة بين أطراف لا تملك إرادتها السياسية.

وقال إبراهيم المتحدث باسم سيف الاسلام القذافي، في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الألوف من الجنود الشجعان والضباط الوطنيين انضموا للقتال ضمن مؤسسة الجيش رغم تحفظهم على قيادتها الحالية، التي تورطت، حسب وصفه، في تنفيذ أجندات أجنبية معادية، وذلك لإيمان الجندي والضابط الليبي بأن القوات المسلحة يمكن أن تشكل إطاراً جامعاً للتيار الوطني ضد الخطر الأجنبي، وذيوله المحلية المؤدلجة والأشد تنظيماً وارتباطاً بشبكات الإرهاب الدولي والإقليمي.

وذكّر المتحدث الرسمي باسم القذافي الإبن، بأن القذافي الأب قدم روحه وأرواح أبنائه دون تردد في معركة الشرف والكرامة الحقيقية في 2011، مؤكدا بأن سيف الإسلام القذافي مازال يمثل الرصيد الوطني الحقيقي لملايين الليبيين وهو وحده يملك خارطة حل صادقة وعملية للأزمة الليبية المزمنة.

وطالب موسى إبراهيم، المجتمع الدولي، والقوى الإقليمية، أن تراجع حساباتها في ليبيا وتدعم الحل السياسي الليبي-الليبي وتتوقف عن خوض معاركها الاقتصادية وصراعات النفوذ على أرض ليبيا وبدماء الليبيين. وأن التيار العريض الذي يقوده سيف الاسلام مستعد لكي يكون جزء من حل سياسي شامل يستعيد سيادة ليبيا وأمنها وأمن جيرانها والعالم أجمع.