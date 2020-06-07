البعثة مستعدة لتسيير عملية سياسية “تشمل الجميع”

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الليبية، إلى الانخراط وبصورة بنّاءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ورحبت البعثة في بيان، اليوم الأحد، بالنداءات التي وجهتها الجهات الدولية والإقليمية الداعية إلى وقف القتال واستئناف المحادثات، لافتة الى أن هذه الدعوات لا بد أن تستند إلى الاتفاق السياسي ومسار عملية برلين وقرارات مجلس الأمن، معلنة استعدادها لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع.

وأبدت البعثة انزعاجها من موجات النزوح الأخيرة من طرابلس وترهونة، والتقارير التي تفيد باكتشاف جثث في مستشفى ترهونة إلى جانب الأعمال الانتقامية المتمثلة في تدمير وحرق الممتلكات العامة والخاصة في المدينة، داعية حكومة الوفاق إلى إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة.

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