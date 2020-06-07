هاجم آمر ما تسمى غرفة عمليات سرت والجفرة، إبراهيم بيت المال، الأحد، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، بعد ما كشفته قوات الوفاق بأن معيتيق تواصل مع بيت المال ليطلب منه التراجع إلى حدود سرت وعدم مهاجمتها والانسحاب إلى بويرات الحسون، بعد أن وهمه بأن هناك اتفاقا روسيا على ذلك.

وقال بيت المال ردا على معيتيق من خلال مقطع مرئي، إنه بخصوص الاتصالات التي أجريت من أحد الأشخاص بخصوص الإنسحاب إلى حدود سرت والاتفاق الروسي هذا لا يعنينا في شئ، لافتا إلى أنهم يأخذون أوامرهم فقط من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، مؤكدا أنهم مستمرون في معاركهم.

هذا ويذكر أن الناطق باسم ما تسمى “عملية بركان الغضب”، عبد المالك المدني، الأحد، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، بأنه السبب في تراجع قوات الوفاق إلى حدود سرت بعد أن تحدث إلى آمر ما تسمى بغرفة عمليات سرت والجفرة، وطالبه بعدم مهاجمة سرت لأنها خط أحمر مشددا على ضرورة انسحاب قوات الوفاق إلى بويرات الحسون، بعد أن وهمه بأن هناك روس بالمدينة.

The post بيت المال مهاجما معيتيق.. لا يعنينا في شئ ولا نأخذ منه تعليمات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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