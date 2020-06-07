رئيس مجلس الوزراء يُدّشن العمل في الديوان الجديد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدينة البيضاء

البيضاء 07 يونيو 2020 (وال)- دشّن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني صباح اليوم الأحد، العمل في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة البيضاء، بعد إنشائه وتجهيزه وفقًا لأحدث المواصفات.

هذا وجاء ذلك خلال مراسم حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء والمسؤولين، والنواب السيد عبد المطلب ثابت، والسيدة رابحة الدرسي، ووزير العمل والتأهيل الدكتور مسعود صوة، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات.

كما حضر مراسم الافتتاح، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير مكتب الوزير، وعدد من مسؤولي الوزارة، إضافة إلى مدير أمن البيضاء، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية في مدينة البيضاء.

واستعرض السيد الرئيس رفقة وزير الخارجية، طابور الشرف الذي جرى لاستقباله لحظة وصوله لديوان الوزارة الجديد، رافعًا الستار عن حجر الافتتاح للمبنى.

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت؛ على أرواح شهداء القوات المسلحة العربية الليبية، الذين قضوا في معارك تحرير الوطن.

وأجرى السيد الرئيس جولة داخل أروقة ومكاتب ديوان الوزارة، مُطلعًا على الإنجاز الذي تحقق لهذه المدينة.

وثمّن السيد الرئيس دور أهل الجبل الأخضر، لاحتضانهم للحكومة طيلة السنوات الماضية وفي أحلك الظروف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة ماضية في توطين دواوين الوزارات في بلديات الجبل الأخضر.

وصافح السيد الرئيس مديري الإدارات بالوزارة وموظفيها، حاثهم على ضرورة بذل كل الجهود من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات المبنية.

وافتتح الرئيس قاعة الاجتماعات الرئيسية في ديوان الوزارة، التي تمت تسميتها بقاعة اجتماعات شهداء ترهونة، تكريمًا لهذه المدينة وأهلها، ودورهم الوطني في الدفاع عن ليبيا ضد العدوان التركي والمساندين لها.

وفي كلمته خلال الافتتاح، ثمّن وزير الخارجية والتعاون الدولي، الجهود المبذولة من قبل رئيس مجلس الوزراء من أجل توفير المقار المناسبة لكافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، رغم شح الموارد وعدم تسييل مصرف ليبيا المركزي المبالغ المالية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب الليبي.

وأكد الوزير أن هذا العام سيكون عام للتدريب في الوزارة، تماشيًا مع أهداف الحكومة الليبية خلال العام 2020 م. (وال- البيضاء) ر ت

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