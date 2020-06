أعلنت إدارة عمليات

الميـاه في إدارة المرافـق والشحن بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز، الأحد، لمواطني مدينة

البريقة بأنه سيتم تقليص ساعات ضـخ المياه إلى المدينة لـ 4 ساعات فقـط.

وأضافت الشركة في

منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ساعات الضخ ستقتصر على الفترة

ما بين الساعة العاشرة مساء حتى الثانية من منتصف الليل إلى حين إشعار آخر.

وأوضحت الشركة

أن تقليص ساعات الضخ لانخفـاض منسـوب المياه بالخـزان، واستمـرار مشروع النهر الصناعي

العظيم في قطـع المياه عبر الخـط الذي يغـذي الخـزان.

The post شركة سرت للنفط: ضخ المياه 4 ساعات فقط إلى مدينة البريقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24