أعلنت ما تسمى غرفة عمليات سرت والجفرة، الأحد، عن سيطرة قوات الوفاق على منطقتي جارف والقبيبة جنوب سرت ضمن ما تسمى بعملية دروب النصر.

The post قوات الوفاق تسيطر على منطقتي جارف والقبيبة جنوب سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24