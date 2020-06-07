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وصول مساعدات إنسانية لـ2000 أسرة في سبها

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى مدينة سبها قافلتان من السلع التموينية مقدمة من ديوان صندوق الزكاة مكتب سبها، شملت على مساعدات إنسانية وتوزيع بعض المواد الغذائية المتمثلة في الزيت والطماطم والسكر وغيرها من السلع الأخرى.

وسيتم توزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية على العائلات المحتاجة والعائلات المتضررة بسبب جائحة كورونا، والبالغ عددهم ألفي أسرة، بالإضافة إلى العمالة الوافدة داخل نطاق البلدية.

ويعمل ديوان صندوق الزكاة مكتب سبها بشكل مستمر للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة، خصوصا بعد ارتفاع عدد الإصابات في مدن الجنوب، التي تفتقد كثيرا من الخدمات ولوازم مكافحة الفيروس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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