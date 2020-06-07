“نداء استغاثة” لتعزيز “دفاعات” الكفرة ضد كورونا

أطلقت مؤسسات المجتمع المدني بمدينة الكفرة، نداء استغاثة، بعد عقدها اجتماعا مع رئيس اللجنة الطبية الفرعية الكفرة تازربو لمكافحة وباء كورونا.

وتبيّن من خلال الاجتماع أن مدينة الكفرة لم تستلم حتى الآن أي موارد مالية أو مستلزمات وقائية لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وأشار بيان صادر عن المؤسسات إلى أن مستشفى الكفرة العام يعاني من نقص المواد والمعدات الطبية اللازمة، إضافة إلى عدم وجود مقر للحجر بالمدينة التي يفوق عدد سكانها الـ60 ألف نسمة، مطالبين الحكومة الليبية بالتدخل العاجل لتدارك الموقف.

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