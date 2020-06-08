وزير خارجية تونس  يتلقى اتصالات نظرائه من مصر والجزائر والمغرب وليبيا لبحث الأزمة الليبية

قالت وزارة الخارجية التونسية،إن وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري ، تلقى أمس السبت، مكالمات هاتفية من نظرائه وزراء خارجية ليبيا، محمد الطاهر سيالة والجزائر، صبري بوقادوم والمغرب ناصر بوريطة ومصر، سامح شكري تناولت تطورات الاوضاع في المنطقة فيما يتعلق اساسا بالشأن الليبي.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، مثلت هذه المكالمات مناسبة جدد خلالها وزير الشؤون الخارجية مواقف تونس الثابتة والداعمة للشعب الليبي ولمؤسسات دولته كما حددتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والاتفاق السياسي بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها.