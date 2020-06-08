عودة الانتاج بحقل الشرارة النفطي

العنوان_ليبيا

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي اليوم الأحد، وذلك بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي.

وأوضحت الوطنية للنفط أن ذلك الإيقاف أدى إلى انهيار الخزان (Surge Tank D101 B) الواقع بمنطقة (GOSP115) والذي تبلغ سعته (16,000) برميل في الحقل بعد أن قامت مليشيا مسلحة بمنع فرق الصيانة التابعة للمؤسسة من القيام بعمليات الصيانة.

في إطار ذلك قال رئيس مجلس الإدارة “مصطفى صنع الله” لقد عانى الاقتصاد الليبي بما فيه الكفاية بسبب هذه الإغلاقات غير المشروعة وأمامنا الكثير من العمل ونتمنى أن تكون إعادة الإنتاج في حقل الشرارة الخطوة الأولى لإعادة الحياة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، وبداية أيضا لإنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار في هذه الأوقات العصيبة.

وبينت المؤسسة أن المرحلة الأولى ستبدأ بالإنتاج بقدرة 30 الف برميل في اليوم، مشيرةً إلى أنه من المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوم بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل جداً.