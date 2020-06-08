«الأمن القومي الأمريكي»: نأمل أن يؤدي «إعلان القاهرة» لانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، نأمل “أن تؤدي المبادرة المصرية بشأن ليبيا إلى وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية، وعودة المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة”، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلنوا عن مبادرة «ليبية ليبية» جديدة تهدف إلى إنهاء النزاع فى البلاد، وإخراج القوات الأجنبية منها وضمان سيادتها واستقرارها.

وينص «إعلان القاهرة» على مقترحات لإعلان وقف إطلاق النار فى عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام فى جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5»

ويقضى الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها»، حتى يتمكن «الجيش الوطني» من «الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسى منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف يشمل كافة المواطنين، واعتماد إعلان دستورى ينظم العملية السياسية فى البلاد.