اليمن يرحب بإعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية

عدن-العنوان

رحب اليمن، اليوم الأحد، بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوقف القتال في ليبيا، وأكد دعمه الكامل للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية وفقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة حتى يعم الأمن والاستقرار والسلام ليبيا.

وقالت الخارجية اليمنية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، “ترحب الجمهورية اليمنية بالمبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للأشقاء في ليبيا للوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مبدأ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وأشادت الخارجية اليمنية بـ”جهود مصر”، مؤكدة “دعم الجمهورية اليمنية للأشقاء في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية وفقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة حتى يعم الأمن والاستقرار والسلام ليبيا”.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.

يشار إلى أن الإعلان قوبل بترحيب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والأردن والإمارات والكويت وكذلك جامعة الدول العربية والبرلمان العربي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية.

كما ينص إعلان القاهرة أيضًا على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة.