المؤشر العالمي للفتوى: ” أردوغان” جند ” الغرياني” لتبرير جرائمه في ليبيا واستباحة دماء شعبها

أكد تقرير صادر عن المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء

المصرية، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يستغل الفتاوى الدينية

في تثبيت استبداده في الداخل وتبرير أطماعه الاستعمارية في الخارج .

وأوضح التقرير، أن أردوغان جنَّد مفتيين ينتمون لجماعة الإخوان

ليبرروا الجرائم التى يرتكبها المرتزقة

السوريين الذين أرسلهم لقتال الجيش في ليبيا، مبينا أن مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني

أول من استعان به لتبرير استهداف دماء وأموال الليبيين وهو الذي أجاز استيلاء الميليشيات

التابعة لقوات الوفاق على ممتلكات المواطنين .

وكان الغرياني قد أفتى بأن السيارات والأسلحة الثقيلة والمعدات

والنقود لا تُعدُّ من السلَب الذي يختص به المرتزق، بل هي غنيمة، أربعة أخماسها مِلكٌ

لجميع الحاضرين للقتال، وخُمسها تتصرف فيه القيادة للمصالح العامة، في إشارة إلى

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة .

وأشار المؤشر إلى أن الغرياني كان أصدر فتوى شاذة حول عزم

أنقرة إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا، واعتبر حينها أن هذا الأمر “حلال شرعًا ومشروع

قانونًا ” .

كما أجاز الغرياني أيضًا دفع أموال الزكاة لصالح حكومة

الوفاق غير المعتمدة لشراء المرتزقة والسلاح،

في تبرير فاضح لانتهاكات تركيا في ليبيا واستثمارها في أموال الليبيين وتأجيجها للاقتتال

فيما بينهم.

وفي فتوى أخرى، دعا المفتي المعزول، وزير التعليم بحكومة

الوفاق غير المعتمدة محمد عماري زايد إلى وقف

الدراسة في طرابلس، وإرسال الطلاب إلى القتال لمواجهة الجيش.

وزعم الغرياني بهتانًا أن أردوغان يضحِّي بأمنه ومصالحه-

على حد قوله – ويضع نفسه في مواجهة الجميع للدفاع عن الشعب الليبي، حسبما جاء في بيان

المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية.

