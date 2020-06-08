داعيا الشرفاء للقتال تحت إمرة القائد العام.. دغيم: مع عودة إنتاج النفط سيستمر انفراد “السراج” بالسلطة  

طبرق-العنوان

دعا عضو مجلس النواب زياد دغيم كافة الشرفاء للقتال تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، للدفاع عن استقلال وثروات ليبيا.

وفي تصريح خاص بصحيفة العنوان قال عضو مجلس النواب،” أدعو الشرفاء للدفاع عن شرفنا وكبريائنا”، وأضاف، ” نتمنى ألا نضطر إلى المصادقة على اتفاقية قد تخلط الأوراق بالمنطقة”.

وتابع، “تركيا الآن هدفها أن يعود إنتاج النفط سلما أو حربا وعندها سيستمر السراج منفردا بالسلطة والثروة للأبد وسيفشلون كل المسارات والمبادرات”، وأشار دغيم إلى أن الورقة الأهم هي النفط وليس الموانئ النفطية فقط بل الحقول والمساحات الشاسعة بينها”.

وأكد دغم، بأن النفط ورقة تفاوض أساسية سنستخدمها على طاولة التفاوض المقبلة وبشكل دستوري للحفاظ على الجيش وقيادته المستهدفة من الغزاة والخونة.

وتابع، “لم تكن هناك إرادة لبناء الجيش قبل ثورة الكرامة، ونحن نعرف في برقة ماذا ينتظرنا بدونه”، وفي تأكيد لدعم الجيش قال دغيم، “نحن أوفياء لمن ضحي بنفسه من أجلنا في بنغازي عام 2014م”.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إعلان القاهرة، أصبح مبادرة مصيرية ذات طبيعة دولية وهي فرصة أخيرة للدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن لضبط الأمور في حوض المتوسط.