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داعيا الشرفاء للقتال تحت إمرة القائد العام.. دغيم: مع عودة إنتاج النفط سيستمر انفراد “السراج” بالسلطة  

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طبرق-العنوان

دعا عضو مجلس النواب زياد دغيم كافة الشرفاء للقتال تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، للدفاع عن استقلال وثروات ليبيا.

وفي تصريح خاص بصحيفة العنوان قال عضو مجلس النواب،” أدعو الشرفاء للدفاع عن شرفنا وكبريائنا”، وأضاف، ” نتمنى ألا نضطر إلى المصادقة على اتفاقية قد تخلط الأوراق بالمنطقة”.

وتابع، “تركيا الآن هدفها أن يعود إنتاج النفط سلما أو حربا وعندها سيستمر السراج منفردا بالسلطة والثروة للأبد وسيفشلون كل المسارات والمبادرات”، وأشار دغيم إلى أن الورقة الأهم هي النفط وليس الموانئ النفطية فقط بل الحقول والمساحات الشاسعة بينها”.

وأكد دغم، بأن النفط ورقة تفاوض أساسية سنستخدمها على طاولة التفاوض المقبلة وبشكل دستوري للحفاظ على الجيش وقيادته المستهدفة من الغزاة والخونة.

وتابع، “لم تكن هناك إرادة لبناء الجيش قبل ثورة الكرامة، ونحن نعرف في برقة ماذا ينتظرنا بدونه”، وفي تأكيد لدعم الجيش قال دغيم، “نحن أوفياء لمن ضحي بنفسه من أجلنا في بنغازي عام 2014م”.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إعلان القاهرة، أصبح مبادرة مصيرية ذات طبيعة دولية وهي فرصة أخيرة للدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن لضبط الأمور في حوض المتوسط.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • عد الى رشدك. ان حفتر هو من باع الوطن وقتل ابناءه وشرد أسره والنفط ليس بورقه فهو من تأكل وتشرب وتتقاضى المرتب الذي لا تستحقه من دخله . مادمت انت وعقيله وأمثالكم من القبليين المتخلفين بأجيال عن طموحات شباب ليبيا تفكرون باقليمية ضيقه . ارجعو للتاريخ وتذكرو سيدكم عمر شنيب وتحالفه وتاخيه مع بشير السعداوي ورحومه الحرابي من اجل وحدة ليبيا واستقلالها عام ١٩٢٢. لا أظن ان امثالك وأمثال حفتر وعقيله يعرفون ويعقلون ما معنى ان تكون ليبي شريف نزيه . باعو أنفسهم ويريدون بيع البلاد ولكن هيهات هيهات فنحن لهم بالمرصاد .عاشت ليبيا حرة أبية موحدة.

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  • حفتر يجب ان يستبدل بشخصية بديلة فهو شخصية ضعيفة اثبت فشله وانتصاراته الوهمية كلفت الالاف من ارواح الليبيين والشباب وحتى الاجانب شكو منه ومن شخصيته… حفتر اثبت فشله ومستواه التعيس وكانه لازال يعيش في القرن الماضي ولو كنتم مجلس نواب شرعى لاستطعتم استبداله ولكن يبدو ان حفتر متحكم فيكم مثل العبيد ولا انتم مجلس نواب ولا حكومة ولا شرعية يجب تغيير حفتر بشخص اخر لا يسمى ب”القائد العام” وكانه ديكتاتور فارض نفسه على الناس اي قائد واي “عام”؟؟ يجب استبدال حفتر والتخلص من هذا النموذج الفاشل والمكلف جدا ويكون قائد الجيش يخضع للحكومة وليس العكس حتى يصطف الليبيين وراء الجيش كجيش ولا ينزعجون من نموذج حفتر وفكرة العسكرة

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